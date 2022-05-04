Оккупанты за сутки атаковали восемь областей. ВСУ отбили 12 атак РФ на Донбассе – Генштаб ВСУ

Для разрушения транспортной инфраструктуры Украины оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять прикрытие участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Для проверки готовности к выполнению задач один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады ВС Беларуси переместился из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На северском направлении признаков наступления нет. Для усиления охраны участка российско-украинской границы в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения ВС РФ из состава Центрального военного округа.

На слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе Кутузовки и Александровки Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался наступать в направлении Довгенького, успеха не имел.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты продолжают обстрелы подразделений украинских войск.

На лиманском направлении военные РФ ведут наступление в направлении населенного пункта Шандриголово Донецкой области, боевые действия продолжаются. Оккупанты усиливают группировку войск и активизировали ведение воздушной разведки.

Оккупанты проводили штурм в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские военные продолжают наносить авиационные удары и обстреливают позиции украинских солдат в районе "Азовстали".

На запорожском направлении РФ проводила штурм в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования позиций ВСУ оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировали боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области.

На бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

За предыдущие сутки ВСУ подбили семь беспилотников и восемь крылатых ракет. На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)