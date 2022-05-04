Суммарное время воздушных тревог в Киеве с начала российского вторжения составляет почти 15 дней – замглавы КГГА

"15 дней. 355 часов. 21 300 минут. 1 277 880 секунд. Если посчитать, то это суммарное время воздушных тревог в Киеве", – написал Оленич.
Он призвал граждан не забывать, что украинская столица живет в условиях военного положения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине, включая Киев.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. 29 апреля КГГА снова попросила женщин с детьми и студентов не возвращаться в Киев из-за угрозы ракетных ударов.