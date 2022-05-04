Суммарное время воздушных тревог в Киеве с начала российского вторжения составляет почти 15 дней – замглавы КГГА

В Киеве подсчитали время всех воздушных тревог Фото: depositphotos.com

"15 дней. 355 часов. 21 300 минут. 1 277 880 секунд. Если посчитать, то это суммарное время воздушных тревог в Киеве", – написал Оленич.

Он призвал граждан не забывать, что украинская столица живет в условиях военного положения.

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