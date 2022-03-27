"Когда звучат сирены, угроза действительно есть". Глава Львовской области призвал людей не игнорировать сигналы тревоги и не заниматься "блогерством"

Козицкий напомнил, что ни в коем случае нельзя фотографировать или снимать видео места попаданий и выкладывать это в интернет Фото: depositphotos.com

"Вчерашние события четко дают понять, что, когда раздаются сирены, угроза действительно есть. Слышите сирену, идите в безопасное место и ждите информации из официальных источников", – пишет он.

Также Козицкий напомнил, что ни в коем случае нельзя фотографировать или снимать видео места попаданий и выкладывать это в интернет.

"Такое "блогерство" может повлечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность "блогеров", – добавил глава области.

Он напомнил, что 26 марта патрульная полиция области уже задержала несколько человек, присылавших подобную информацию российским абонентам. Они фиксировали моменты попадания ракет и передвижения военных ВСУ. Полиция проработала более 1800 обращений от граждан по поводу подозрительных людей и объектов, отметил Козицкий.

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