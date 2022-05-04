Оккупанты обстреляли из "Градов" два села в Днепропетровской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, людей в результате обстрела "не задело".

Большинство местных жителей уехали с опасной территории, добавил глава Днепропетровской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе. 2 мая оккупанты обстреляли элеватор с зерном и свинокомплекс в Синельниковском районе, а накануне, 1 мая, – склады агропредприятий (один – пустой, другой – с зерном), отмечал Резниченко.

3 мая оккупанты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе, в результате ракетного обстрела пострадал один человек.