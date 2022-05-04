ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из "Градов" два села в Днепропетровской области – ОВА

В результате обстрела оккупантов повреждены несколько десятков жилых домов, отметил Резниченко
В результате обстрела оккупантов повреждены несколько десятков жилых домов, отметил Резниченко
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска 4 мая обстреляли из РСЗО "Град" Великомихайловскую общину в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, людей в результате обстрела "не задело".

Большинство местных жителей уехали с опасной территории, добавил глава Днепропетровской ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/365853208910053

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе. 2 мая оккупанты обстреляли элеватор с зерном и свинокомплекс в Синельниковском районе, а накануне, 1 мая, – склады агропредприятий (один – пустой, другой – с зерном), отмечал Резниченко.

3 мая оккупанты разрушили железнодорожную инфраструктуру в Каменском районе, в результате ракетного обстрела пострадал один человек.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Град, РСЗО, Синельниково, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, магазин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (761374)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (129822)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (53442)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (50670)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (41384)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (35246)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (23597)
8
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (22007)
 
 
 
 