Оккупанты "денацифицировали" свиней, "свиньи живы". В Днепропетровской ОВА сообщили о еще двух "прилетах" в области

Одна из ракет оккупантов задела склады, образовав между ними воронку шириной 15 м и глубиной 10 м, отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка шириной 15 м, глубиной 10 м. Вторая ракета попала в посадку, – написал руководитель ОВА. – Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней".

Утром 2 мая оккупанты обстреляли элеватор с зерном в Синельниковском районе, а накануне, 1 мая, – склады агропредприятий (один – пустой, другой – с зерном), отмечал Резниченко.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.

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