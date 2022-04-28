"Демилитаризировали" заброшенную промышленную зону". Оккупанты нанесли удар по бывшему заводу в Днепропетровской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал руководитель ОВА.
Резниченко отмечал в Facebook, что тревога в Днепропетровской области началась в 8.15.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.