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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Демилитаризировали" заброшенную промышленную зону". Оккупанты нанесли удар по бывшему заводу в Днепропетровской области – ОВА

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На территории бывшего завода в Синельниковском районе "ничего не было", отметил Резниченко
На территории бывшего завода в Синельниковском районе "ничего не было", отметил Резниченко
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 28 апреля нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/361571416004899

Резниченко отмечал в Facebook, что тревога в Днепропетровской области началась в 8.15.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Синельниково, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, удары, ракета, российские оккупанты
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