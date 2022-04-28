"Демилитаризировали" заброшенную промышленную зону". Оккупанты нанесли удар по бывшему заводу в Днепропетровской области – ОВА

На территории бывшего завода в Синельниковском районе "ничего не было", отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – написал руководитель ОВА.

Резниченко отмечал в Facebook, что тревога в Днепропетровской области началась в 8.15.

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