Оккупанты ночью нанесли удары в Днепропетровской области, один человек погиб – глава ОВА

"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина", – написал он.
Также, по словам Резниченко, разрушены восемь домов.
"Под завалами – три легковых автомобиля и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко. 19 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО и артиллерии населенные пункты Криворожского района – Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка.
26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.