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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли удары в Днепропетровской области, один человек погиб – глава ОВА

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Ракета в Павлоградском районе попала в железнодорожную инфраструктуру
Ракета в Павлоградском районе попала в железнодорожную инфраструктуру
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ночных обстрелов со стороны оккупантов в Днепропетровской области погиб один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 24 апреля.

"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина", – написал он.

Также, по словам Резниченко, разрушены восемь домов.

"Под завалами – три легковых автомобиля и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко. 19 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО и артиллерии населенные пункты Криворожского района – Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка.

26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Павлоград, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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