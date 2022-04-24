Оккупанты ночью нанесли удары в Днепропетровской области, один человек погиб – глава ОВА

Ракета в Павлоградском районе попала в железнодорожную инфраструктуру Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина", – написал он.

Также, по словам Резниченко, разрушены восемь домов.

"Под завалами – три легковых автомобиля и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело", – заявил глава ОВА.

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