Оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору с зерном в Днепропетровской области – ОВА. Видео

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – написал руководитель ОВА.

Накануне, 1 мая, оккупанты обстреляли склады агропредприятий в Синельниковском районе, один – пустой, другой – с зерном.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.

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