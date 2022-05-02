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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору с зерном в Днепропетровской области – ОВА. Видео

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Ракета оккупантов попала в элеватор, разрушив склад с зерном, отметил Резниченко
Ракета оккупантов попала в элеватор, разрушив склад с зерном, отметил Резниченко
Скриншот: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупационные войска утром 2 мая нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – написал руководитель ОВА.

Накануне, 1 мая, оккупанты обстреляли склады агропредприятий в Синельниковском районе, один – пустой, другой – с зерном.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Синельниково, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, удары, ракета, инфраструктура, российские оккупанты
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