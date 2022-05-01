"С болезненным упрямством "демилитаризируют" склады". Оккупанты обстреляли агропредприятия в Днепропетровской области – ОВА

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один – пустой, другой – с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – написал руководитель ОВА.

1 мая в 11.00 ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области, отмечал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.