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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С болезненным упрямством "демилитаризируют" склады". Оккупанты обстреляли агропредприятия в Днепропетровской области – ОВА

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Резниченко сообщил о "прилете" в Синельниковском районе
Резниченко сообщил о "прилете" в Синельниковском районе
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска 1 мая нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один – пустой, другой – с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/363627209132653

1 мая в 11.00 ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области, отмечал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Синельниково, ВСУ, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, удары, ракета, российские оккупанты
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