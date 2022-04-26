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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области ВСУ сбили ракету оккупантов с помощью ПЗРК "Игла" – глава ОВА

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ВСУ сбили ракету оккупантов с помощью переносного зенитного ракетного комплекса, отметил Резниченко
ВСУ сбили ракету оккупантов с помощью переносного зенитного ракетного комплекса, отметил Резниченко
Скриншот: Минобороны России / Facebook (фото иллюстративное)

В Днепропетровской области украинские военнослужащие сбили ракету, запущенную российскими оккупантами. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Наши сбили вражескую ракету с ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным", – написал чиновник.

Резниченко также опубликовал видео обломков дымящейся ракеты в поле.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/videos/365168372334422/

Ночью 15 апреля тоже "Иглой" бойцы 93-й ОМБр сбили российский вертолет в Харьковской области, а 21 апреля – бомбардировщик оккупантов Су-34.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 26 апреля, общие потери РФ в войне против Украины составили около 22,1 тыс. человек.

За сутки 25 апреля ВСУ поразили 10 воздушных целей российских оккупантов. Речь идет о трех самолетах (Су-34, Су-35, Су-30), трех крылатых ракетах и четырех беспилотниках, вероятно, "Орлан 10".

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, ВСУ, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, ПЗРК, война России против Украины, военнослужащий, ракета
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