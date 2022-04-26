В Днепропетровской области ВСУ сбили ракету оккупантов с помощью ПЗРК "Игла" – глава ОВА

"Наши сбили вражескую ракету с ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным", – написал чиновник.

Резниченко также опубликовал видео обломков дымящейся ракеты в поле.

Ночью 15 апреля тоже "Иглой" бойцы 93-й ОМБр сбили российский вертолет в Харьковской области, а 21 апреля – бомбардировщик оккупантов Су-34.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 26 апреля, общие потери РФ в войне против Украины составили около 22,1 тыс. человек.

За сутки 25 апреля ВСУ поразили 10 воздушных целей российских оккупантов. Речь идет о трех самолетах (Су-34, Су-35, Су-30), трех крылатых ракетах и четырех беспилотниках, вероятно, "Орлан 10".