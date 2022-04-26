25 апреля ВСУ сбили три самолета, три крылатых ракеты и четыре беспилотника – командование Воздушных сил

Речь идет о трех самолетах (Су-34, Су-35, Су-30), трех крылатых ракетах и четырех беспилотниках, вероятно, "Орлан 10".

"25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего – по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)