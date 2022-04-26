25 апреля ВСУ сбили три самолета, три крылатых ракеты и четыре беспилотника – командование Воздушных сил

Речь идет о трех самолетах (Су-34, Су-35, Су-30), трех крылатых ракетах и четырех беспилотниках, вероятно, "Орлан 10".
"25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего – по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ его называют "спецоперацией".
По состоянию на утро 25 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов составили около 21,9 тыс. личного состава, а также 884 танка, 181 самолет, 154 вертолета и 201 беспилотник оперативно-тактического уровня.