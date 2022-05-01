ВСУ сбили российский беспилотник над Днепропетровской областью – глава ОВА

"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", – написал он.

Других подробностей Резниченко не привел.

Сегодня также был сбит российский беспилотник над Одесской областью.

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