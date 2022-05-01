ВСУ сбили российский беспилотник над Днепропетровской областью – глава ОВА

"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", – написал он.
Других подробностей Резниченко не привел.
Сегодня также был сбит российский беспилотник над Одесской областью.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 мая потери российских оккупантов составили около 23,5 тыс. человек личного состава, а также 192 самолета, 155 вертолетов, 245 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме этого, было сбито 84 крылатые ракеты.