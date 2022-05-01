В результате обстрела в Днепропетровской области ранена женщина

"Задело частное домохозяйство. Ранена женщина", – написал Резниченко.

Позднее он показал ракету, которая прилетела в село.

Это второй за день обстрел этого района. В результате первого были разрушены два агросклада, один – с зерном.

Утром ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области, отмечал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. Вечером 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

28 апреля утром российские оккупационные войска нанесли удар по неработающему заводу в Синельниковском районе.