В Мариуполе оккупанты требуют от жителей три справки для свободного передвижения – советник мэра

Жители города сначала должны пройти фильтрацию в "райотделах" так называемого МВД оккупационных властей Фото: ЕРА

"Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в том числе в пределах оккупированной части Донецкой области", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, жители сначала должны пройти фильтрацию в одном из "райотделов" так называемого МВД оккупационных властей в Мангуше, Новоазовске, Никольском или в пунктах пропуска "Мангуш" или "Безымянное".

После проверки жители должны обратиться в так называемую комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

Также отдельная справка предусмотрена для передвижения по городу, сообщил советник мэра.

"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю как", – написал Андрющенко.

Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.



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