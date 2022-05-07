В Мариуполе оккупанты требуют от жителей три справки для свободного передвижения – советник мэра

"Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в том числе в пределах оккупированной части Донецкой области", – говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, жители сначала должны пройти фильтрацию в одном из "райотделов" так называемого МВД оккупационных властей в Мангуше, Новоазовске, Никольском или в пунктах пропуска "Мангуш" или "Безымянное".
После проверки жители должны обратиться в так называемую комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.
Также отдельная справка предусмотрена для передвижения по городу, сообщил советник мэра.
"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю как", – написал Андрющенко.
Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Андрющенко сообщал 13 апреля о планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе. Для подготовки мероприятия в разрушенный город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметило 4 мая ГУР Минобороны Украины.