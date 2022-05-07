Зеленский: Если оккупанты убьют людей в Мариуполе, которых можно обменять или отпустить, с ними не о чем будет говорить на дипломатическом уровне

Зеленский отметил, что разблокирование Мариуполя зависит только от наличия необходимого для этого оружия Фото: president.gov.ua

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь, если это раненые, – неважно, военные или гражданские... Так вот: если они [оккупанты] их уничтожат, с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне", – сказал глава государства.

Президент отметил, что разблокирование Мариуполя зависело и зависит только от наличия необходимого для этого оружия.

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