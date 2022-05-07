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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если оккупанты убьют людей в Мариуполе, которых можно обменять или отпустить, с ними не о чем будет говорить на дипломатическом уровне

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Зеленский отметил, что разблокирование Мариуполя зависит только от наличия необходимого для этого оружия
Зеленский отметил, что разблокирование Мариуполя зависит только от наличия необходимого для этого оружия
Фото: president.gov.ua

Если российские войска убьют защитников Мариуполя Донецкой области, с ними невозможно будет вести какой-либо диалог в дальнейшем, заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время видеовстречи в британском Королевском институте международных дел Chatham House, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь, если это раненые, – неважно, военные или гражданские... Так вот: если они [оккупанты] их уничтожат, с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне", – сказал глава государства.

Президент отметил, что разблокирование Мариуполя зависело и зависит только от наличия необходимого для этого оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – Верещук называла цифру 500 человек.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. 1 мая эвакуировали из "Азовстали" и прилежащих районов 156 человек, 4 мая из других районов Мариуполя и его окрестностей вывезли 344 человека. Сейчас, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, идет третья стадия гуманитарной операции по эвакуации.

Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован, отмечали в "Азове". 

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали"Там продолжаются бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, переговоры, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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