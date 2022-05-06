Верещук: Несмотря на провокации оккупантов, с "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек

"Целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако сегодня нам удалось вытащить с "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", – написала она.

Вице-премьер Украины извинилась перед мариупольцами, которых не успели забрать возле "Порт Сити" на обратном пути.

"Если все будет по плану, [7 мая] в 17.00 на "Порт Сити" будут автобусы, которые отвезут людей до Безымянного. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне с "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Представители полка Нацгвардии Украины "Азов" рассказывали сегодня, что оккупанты нарушали режим прекращения огня, открыв огонь по украинским военным, в результате чего у защитников Мариуполя есть потери.