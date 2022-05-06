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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Несмотря на провокации оккупантов, с "Азовстали" удалось эвакуировать 50 человек

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Часть мариупольцев скрывается на "Азовстали"
Часть мариупольцев скрывается на "Азовстали"
Фото: ЕРА

6 марта с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области удалось эвакуировать 50 мирных жителей. Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram.

"Целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако сегодня нам удалось вытащить с "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", – написала она.

Вице-премьер Украины извинилась перед мариупольцами, которых не успели забрать возле "Порт Сити" на обратном пути.

"Если все будет по плану, [7 мая] в 17.00 на "Порт Сити" будут автобусы, которые отвезут людей до Безымянного. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне с "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Представители полка Нацгвардии Украины "Азов" рассказывали сегодня, что оккупанты нарушали режим прекращения огня, открыв огонь по украинским военным, в результате чего у защитников Мариуполя есть потери.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – Верещук называла цифру 500.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. 1 мая эвакуировали из "Азовстали" и прилежащих районов 156 человек, 4 мая из других районов Мариуполя и его окрестностей вывезли 344 человека. Сейчас, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, идет третья стадия гуманитарной операции по эвакуации.

Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован, отмечали в "Азове". 

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали"Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Теги: война, военные, Мариуполь, провокации, эвакуация, автобус, Азовсталь, Ирина Верещук, прекращение огня, война России против Украины, российские оккупанты
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