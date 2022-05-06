Кулеба об эвакуации людей из Мариуполя: Репутация ООН поставлена на карту в этом процессе

Кулеба: Мы пытались договориться с Россией о гумкоридорах, но россияне всегда обманывают нас Фото: ЕРА

"Мариуполь – самая болезненная тема для обсуждения. Мы держим кулаки, чтобы можно было эвакуировать как можно больше мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали", которая является последним оплотом Украины в этом городе. Это вызов для ООН. Репутация ООН поставлена на карту в этом процессе. Мы полностью готовы с ними сотрудничать, потому что нам нужно спасти как можно больше человеческих жизней", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что не может сказать точно, скольких людей удастся спасти.

Министр отметил, что Украина неоднократно пыталась договориться с Россией об открытии гуманитарных коридоров.

"Мы пытались договориться с Россией о гумкоридорах, они [россияне] всегда обманывают нас. Знаете, разница между Россией и Украиной состоит в том, что для них человеческая жизнь ничего не стоит", – сказал он.

Кулеба ответил на вопрос, считает ли Мариуполь утраченным для Украины городом.

"Это война. И иногда одна сторона захватывает территорию, а затем мы, другая сторона, возвращаем ее. Я не сомневаюсь, что в конце этой войны украинский флаг будет развеваться в Мариуполе", – подчеркнул министр.

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