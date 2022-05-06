Кулеба об эвакуации людей из Мариуполя: Репутация ООН поставлена на карту в этом процессе

"Мариуполь – самая болезненная тема для обсуждения. Мы держим кулаки, чтобы можно было эвакуировать как можно больше мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали", которая является последним оплотом Украины в этом городе. Это вызов для ООН. Репутация ООН поставлена на карту в этом процессе. Мы полностью готовы с ними сотрудничать, потому что нам нужно спасти как можно больше человеческих жизней", – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что не может сказать точно, скольких людей удастся спасти.
Министр отметил, что Украина неоднократно пыталась договориться с Россией об открытии гуманитарных коридоров.
"Мы пытались договориться с Россией о гумкоридорах, они [россияне] всегда обманывают нас. Знаете, разница между Россией и Украиной состоит в том, что для них человеческая жизнь ничего не стоит", – сказал он.
Кулеба ответил на вопрос, считает ли Мариуполь утраченным для Украины городом.
"Это война. И иногда одна сторона захватывает территорию, а затем мы, другая сторона, возвращаем ее. Я не сомневаюсь, что в конце этой войны украинский флаг будет развеваться в Мариуполе", – подчеркнул министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.
Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону.
Первые автобусы для эвакуации гражданских с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста приехали в Мариуполь вечером 30 апреля, группа людей была выведена с территории завода. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.
Украина приветствовала начавшийся при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста процесс эвакуации с "Азовстали", но подчеркнула: эвакуировать нужно всех – и гражданских, и военнослужащих.
6 мая из Мариуполя вывезли еще около 500 мирных граждан.
Защитники Мариуполя заявили, что не будут сдаваться в плен, а с "Азовстали" готовы выйти только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.