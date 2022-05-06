Зеленский: Продолжили спасательную операцию из Мариуполя. Люди – на пути к безопасной территории

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вывезенные на этой неделе по гуманитарному коридору около 150 человек с "Азовстали" и более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей уже получают необходимую помощь – медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с семьями.

"Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских – женщин, детей. Много детей, которые там остались... Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Мариуполе находятся разные подразделения украинских военных и у них много раненых, но они не сдаются.

"Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в то, чтобы украинцы были спасены", – добавил он.

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