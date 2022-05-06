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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Продолжили спасательную операцию из Мариуполя. Люди – на пути к безопасной территории

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Зеленский: Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных
Зеленский: Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных
Фото: president.gov.ua

5 мая украинским властям с помощью ООН и Красного Креста удалось провести еще одну эвакуацию из Мариуполя. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Видео обращения опубликовал Офис президента.

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вывезенные на этой неделе по гуманитарному коридору около 150 человек с "Азовстали" и более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей уже получают необходимую помощь – медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с семьями.

"Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских – женщин, детей. Много детей, которые там остались... Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Мариуполе находятся разные подразделения украинских военных и у них много раненых, но они не сдаются. 

"Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в то, чтобы украинцы были спасены", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – Верещук называла цифру 500.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

На период эвакуации с 30 апреля объявляли о прекращении огня в районе завода, но уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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