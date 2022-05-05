В Мариуполе погибла психолог полка "Азов"

Сын Луговской Юрий был снайпером полка "Азов", он погиб в 2018 году Фото: depositphotos.com

"После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали", – отметили в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения России Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области.

Сын Луговской Юрий (позывной Баррет) был снайпером-разведчиком полка "Азов". Он погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области, написало НВ.

Газета "Вестник Червонограда" написала, что у Луговской несколько дней назад на "Азовстали" погиб зять Алексей.

Скриншот: Газета "ВІСНИК" Червоноград / Facebook

Дочь Луговской Татьяна находится на девятом месяце беременности, она с двумя дочерьми смогла выехать из Мариуполя, сообщило "Нео Радіо Червоноград" в Facebook.

"С первого дня войны, с 24 февраля, и муж, и мама – в Мариуполе, на "Азовстали". По образованию мама психолог, но там и медик, и парамедик, и психолог, и связист, и кем только не... Мы оба с мужем служили в пограничных войсках, имели общих знакомых, так и познакомились", – рассказала женщина.

Муж Татьяны погиб 21 апреля, мать тогда получила контузию. Тела погибших находятся на "Азовстали".

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