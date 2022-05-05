В Мариуполе погибла психолог полка "Азов"

"После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали", – отметили в сообщении.
До начала полномасштабного вторжения России Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области.
Сын Луговской Юрий (позывной Баррет) был снайпером-разведчиком полка "Азов". Он погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области, написало НВ.
Газета "Вестник Червонограда" написала, что у Луговской несколько дней назад на "Азовстали" погиб зять Алексей.
Дочь Луговской Татьяна находится на девятом месяце беременности, она с двумя дочерьми смогла выехать из Мариуполя, сообщило "Нео Радіо Червоноград" в Facebook.
"С первого дня войны, с 24 февраля, и муж, и мама – в Мариуполе, на "Азовстали". По образованию мама психолог, но там и медик, и парамедик, и психолог, и связист, и кем только не... Мы оба с мужем служили в пограничных войсках, имели общих знакомых, так и познакомились", – рассказала женщина.
Муж Татьяны погиб 21 апреля, мать тогда получила контузию. Тела погибших находятся на "Азовстали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.
Они готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но, вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.
2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода. Активные бои продолжаются и 5 мая, никакого режима тишины нет, сказал заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар.