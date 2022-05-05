ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сын Луговской Юрий был снайпером полка "Азов", он погиб в 2018 году
Сын Луговской Юрий был снайпером полка "Азов", он погиб в 2018 году
Фото: depositphotos.com

В заблокированном российской оккупационной армией Мариуполе Донецкой области погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Об этом 5 мая в Facebook сообщила пресс-служба Червоноградского городского совета Львовской области.

"После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали", – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/Rada.Chervonograda/posts/362273322611903

До начала полномасштабного вторжения России Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области.

Сын Луговской Юрий (позывной Баррет) был снайпером-разведчиком полка "Азов". Он погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области, написало НВ.

Газета "Вестник Червонограда" написала, что у Луговской несколько дней назад на "Азовстали" погиб зять Алексей.

Скриншот: Газета "ВІСНИК" Червоноград / Facebook
Скриншот: Газета "ВІСНИК" Червоноград / Facebook

Дочь Луговской Татьяна находится на девятом месяце беременности, она с двумя дочерьми смогла выехать из Мариуполя, сообщило "Нео Радіо Червоноград" в Facebook.

"С первого дня войны, с 24 февраля, и муж, и мама – в Мариуполе, на "Азовстали". По образованию мама психолог, но там и медик, и парамедик, и психолог, и связист, и кем только не... Мы оба с мужем служили в пограничных войсках, имели общих знакомых, так и познакомились", – рассказала женщина.

Муж Татьяны погиб 21 апреля, мать тогда получила контузию. Тела погибших находятся на "Азовстали".

https://www.facebook.com/neoradioua/posts/401866681944581

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.

Они готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но, вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.

2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали"4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода. Активные бои продолжаются и 5 мая, никакого режима тишины нет, сказал заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар.

Теги: Украина, снайпер, военные, Мариуполь, бомбоубежище, Азовсталь, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (983465)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133928)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (74579)
4
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (56117)
5
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (55321)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (53984)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (34020)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24626)
 
 
 
 