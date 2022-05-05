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05 мая, 2022
 
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"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя

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Элтон Джон о Мариуполе: Мое сердце разбито
Элтон Джон о Мариуполе: Мое сердце разбито
Фото: ЕРА

Британский певец Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом открыть полноценный гуманитарный коридор для жителей разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области. Об этом он написал в Twitter 3 мая.

"Более 245 тыс. украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" укрылись и сотни раненых украинских бойцов.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

30 апреля начался процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье

Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован, отмечали в "Азове". 

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", сообщили защитники Мариуполя. 

4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

Теги: Мариуполь, гуманитарный коридор, Элтон Джон, война России против Украины, российские оккупанты
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