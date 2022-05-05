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Зеленский поговорил с премьером Израиля о скандальных высказываниях Лаврова и критической ситуации в Мариуполе

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Зеленский поговорил с Беннетом (на фото) о войне в Украине и антисемитских высказываниях Лаврова
Зеленский поговорил с Беннетом (на фото) о войне в Украине и антисемитских высказываниях Лаврова
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 мая сообщил в Twitter, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

"Поздравил его и народ Израиля с Днем независимости. Проинформировал о ходе отпора агрессору, о критической ситуации в Мариуполе", – написал Зеленский. 

В своем обращении, опубликованном в Facebook, президент также сказал, что обсудил с Беннетом ситуацию на востоке Украины и "скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России [Сергея Лаврова], возмутившие весь мир". 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/367678668655424/

Контекст:

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и заявили, что заявление Лапида "антиисторическое". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лавров, Мариуполь, Владимир Зеленский, Нафтали Беннет
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