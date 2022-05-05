Зеленский поговорил с премьером Израиля о скандальных высказываниях Лаврова и критической ситуации в Мариуполе

Зеленский поговорил с Беннетом (на фото) о войне в Украине и антисемитских высказываниях Лаврова Фото: ЕРА

"Поздравил его и народ Израиля с Днем независимости. Проинформировал о ходе отпора агрессору, о критической ситуации в Мариуполе", – написал Зеленский.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром * @naftalibennett. Привітав його та народ Ізраїлю з Днем незалежності. Поінформував про перебіг відсічі агресору, про критичну ситуацію в Маріуполі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

В своем обращении, опубликованном в Facebook, президент также сказал, что обсудил с Беннетом ситуацию на востоке Украины и "скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России [Сергея Лаврова], возмутившие весь мир".