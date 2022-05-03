Израиль потребовал извинений от Лаврова за "непростительное" заявление о Зеленском и "еврейской крови" у Гитлера

Об этом 2 мая написала онлайн-газета The Times of Israel.

"Цель такой лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, тем самым освободив от ответственности врагов Израиля", – отреагировал на слова Лаврова премьер-министр Нафтали Беннет, его цитирует канцелярия главы правительства Израиля.

Министр иностранных дел Яир Лапид в Twitter назвал слова главы МИД РФ "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – подчеркнул Лапид.

Он добавил, что власти Израиля прилагают все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с РФ, но есть черта, и на этот раз она перейдена – "российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом", Лапида цитирует The Times of Israel.

Из-за "возмутительных высказываний" Лаврова МИД Израиля вызвал 2 мая посла РФ для разъяснительной беседы.

Министр связи Йоаз Хендель назвал комментарии Лаврова "бредовыми", добавив, что они направлены на оправдание "ужасных дел", которые Россия творит в Украине.

По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, комментарии Лаврова "наносят ущерб памяти" убитых нацистами.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал главу МИД РФ "немедленно" отказаться от своих слов.

Лавров в интервью Mediaset сравнил украинского президента Владимира Зеленского и Гитлера, заявив, что последний "тоже имел еврейские корни". Это случилось после того, когда ведущий телеканала напомнил, что, по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил глава российского МИД.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", – отметил Кулеба.