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Израиль потребовал извинений от Лаврова за "непростительное" заявление о Зеленском и "еврейской крови" у Гитлера

Министр связи Израиля Хендель назвал комментарии Лаврова (на фото) о "еврейской крови" у Гитлера "бредовыми"
Министр связи Израиля Хендель назвал комментарии Лаврова (на фото) о "еврейской крови" у Гитлера "бредовыми"
Фото: EPA

Власти Израиля потребовали извинений и осудили главу МИД РФ Сергея Лаврова, который в интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Об этом 2 мая написала онлайн-газета The Times of Israel.

"Цель такой лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, тем самым освободив от ответственности врагов Израиля", – отреагировал на слова Лаврова премьер-министр Нафтали Беннет, его цитирует канцелярия главы правительства Израиля.

Министр иностранных дел Яир Лапид в Twitter назвал слова главы МИД РФ "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – подчеркнул Лапид.

Он добавил, что власти Израиля прилагают все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с РФ, но есть черта, и на этот раз она перейдена – "российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом", Лапида цитирует The Times of Israel.

Из-за "возмутительных высказываний" Лаврова МИД Израиля вызвал 2 мая посла РФ для разъяснительной беседы.

Министр связи Йоаз Хендель назвал комментарии Лаврова "бредовыми", добавив, что они направлены на оправдание "ужасных дел", которые Россия творит в Украине.

По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, комментарии Лаврова "наносят ущерб памяти" убитых нацистами.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал главу МИД РФ "немедленно" отказаться от своих слов.

Лавров в интервью Mediaset сравнил украинского президента Владимира Зеленского и Гитлера, заявив, что последний "тоже имел еврейские корни". Это случилось после того, когда ведущий телеканала напомнил, что, по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил глава российского МИД.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", – отметил Кулеба.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение якобы наличием в Украине "нацистской власти".

8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

Теги: Россия, Украина, Израиль, нацизм, Сергей Лавров, правительство, антисемитизм, МИД России, история, евреи, нацисты, скандал, интервью, премьер-министр, МИД Израиля, кровь, Нафтали Беннет, Яир Лапид
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