В правительстве Германии заявили, что антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал

Такое мнение в Twitter выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал. Израиль справедливо возмущен. Ясно одно: Россия не должна победить в этой агрессивной войне, нарушающей международное право. Украина должна победить. И она победит. И мы их в этом поддержим", – написал Линднер.

Lawrows antisemitische Äußerungen sind ein unverzeihlicher Skandal. Völlig zu Recht ist #Israel empört. Klar ist: Russland darf diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht gewinnen. Die #Ukraine muss siegen. Und sie wird gewinnen. Und wir werden sie dabei unterstützen. CL — Christian Lindner (@c_lindner) May 2, 2022

Лавров попал в скандал после интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ведущий напомнил главе МИД РФ, что, по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил Лавров.

Израиль потребовал извинений от главы МИД РФ за "непростительное" заявление о Зеленском и "еврейской крови" у Гитлера.

"Цель такой лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, тем самым освободив от ответственности врагов Израиля", – отреагировал на слова Лаврова премьер-министр Нафтали Беннет.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель назвал комментарии Лаврова "бредовыми", добавив, что они направлены на оправдание "ужасных дел", которые Россия творит в Украине.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", – отметил Кулеба.