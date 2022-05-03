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В правительстве Германии заявили, что антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал

Израиль справедливо возмущен заявлениями Лаврова (на фото), отметил министр финансов Германии Линднер
Израиль справедливо возмущен заявлениями Лаврова (на фото), отметил министр финансов Германии Линднер
Фото: EPA

Израиль справедливо возмущен комментариями главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сравнил украинского президента Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний "тоже имел еврейские корни", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Такое мнение в Twitter выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал. Израиль справедливо возмущен. Ясно одно: Россия не должна победить в этой агрессивной войне, нарушающей международное право. Украина должна победить. И она победит. И мы их в этом поддержим", – написал Линднер.

Лавров попал в скандал после интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ведущий напомнил главе МИД РФ, что, по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил Лавров.

Израиль потребовал извинений от главы МИД РФ за "непростительное" заявление о Зеленском и "еврейской крови" у Гитлера.

"Цель такой лжи – обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, тем самым освободив от ответственности врагов Израиля", – отреагировал на слова Лаврова премьер-министр Нафтали Беннет.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель назвал комментарии Лаврова "бредовыми", добавив, что они направлены на оправдание "ужасных дел", которые Россия творит в Украине.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", – отметил Кулеба.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение якобы наличием в Украине "нацистской власти".

8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

Теги: Россия, Германия, Украина, Израиль, нацизм, Сергей Лавров, правительство, антисемитизм, МИД России, ФРГ, агрессия, вторжение, евреи, нацисты, скандал, интервью, Кристиан Линднер
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