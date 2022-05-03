В МИД РФ не извинились за антисемитские высказывания Лаврова, заявив, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим" в Украине

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве РФ отреагировали на требования Израиля извинений от главы МИД Сергея Лаврова.

Российский дипломат попал в скандал после интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ведущий напомнил главе МИД РФ, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, так называемая денацификация страны бессмысленна, так как он сам еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у [лидера нацистской Германии] Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", – как у нас говорят", – заявил Лавров.

Цель "такой лжи" – "обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, тем самым освободив от ответственности врагов Израиля", – отреагировал на слова главы МИД РФ премьер-министр Нафтали Беннет.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – подчеркнул Лапид в Twitter.

Он добавил, что власти Израиля прилагают все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с РФ, но есть черта и на этот раз она перейдена – "российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом".

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве, – отметили в министерстве иностранных дел России. – В качестве одного из "железобетонных" аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского... История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов ("юденратов"), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями".

В правительстве Германии заявили, что антисемитские высказывания Лаврова – непростительный скандал.