Замкомандира полка "Азов" – Зеленскому и мировым лидерам: Раненые солдаты в страшных муках умирают на "Азовстали". Отреагируйте!

Обращение опубликовала в Telegram пресс-служба полка.
"Защитники города уже 71 день бьются один на один с превосходящими силами противника и, черт побери, проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верным Родине!" – сказал он.
Российские оккупанты в очередной раз нарушили обещание по перемирию и не дали возможности эвакуации гражданских лиц, которые продолжают прятаться от обстрелов в подвалах завода, подчеркнул Паламар.
"Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к верховному главнокомандующему – чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.
Они готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но, вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.
2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода. Активные бои продолжаются и 5 мая, никакого режима тишины нет, сказал Калина.