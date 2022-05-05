Замкомандира полка "Азов" – Зеленскому и мировым лидерам: Раненые солдаты в страшных муках умирают на "Азовстали". Отреагируйте!

Калина: Защитники города уже 71 день бьются один на один с превосходящими силами противника и, черт побери, проявляют такую выдержку и героизм! Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Обращение опубликовала в Telegram пресс-служба полка.

"Защитники города уже 71 день бьются один на один с превосходящими силами противника и, черт побери, проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верным Родине!" – сказал он.

Российские оккупанты в очередной раз нарушили обещание по перемирию и не дали возможности эвакуации гражданских лиц, которые продолжают прятаться от обстрелов в подвалах завода, подчеркнул Паламар.

"Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к верховному главнокомандующему – чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" – заявил он.

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