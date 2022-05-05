Полк "Азов" сообщил, что оккупанты продолжают штурм "Азовстали", и показал, как выглядит территория завода

"Штурм "Азовстали" продолжается. Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", – сообщили в полку.

Пресс-служба "Азова" опубликовала также видео происходящего на заводе, снятое с дрона.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.

Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.