В Мариуполе осталось около 2 тыс. российских военных – Пентагон

CNN уточняет, что две БТГ эквивалентны 2 тыс. человек.

Собеседник журналистов отметил, что точной картины у Пентагона нет, но в ведомстве предполагают, что речь идет о "смеси" военных сил. В частности, они считают, что среди оставшихся в Мариуполе российских войск есть кадыровцы.

"Я бы поостерегся говорить об этом как о двух БТГ в Мариуполе, но подавляющее большинство сил, которые были в Мариуполе и вокруг него, ушли", – сказал чиновник.

29 апреля представитель Пентагона говорил, что часть российских военных покинула город и начала движение на северо-запад. CNN отмечает, что это 10 БТГ. По словам чиновника американского оборонного ведомства, сейчас они "пытаются продвинуться на север" и "застряли" в районе Великой Новосилки Донецкой области.

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