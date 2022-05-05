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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе осталось около 2 тыс. российских военных – Пентагон

Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных, говорил президент Украины в начале апреля
Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных, говорил президент Украины в начале апреля
Фото: ЕРА

В Мариуполе Донецкой области осталось примерно две батальонно-тактические группы российских военнослужащих, считают в министерстве обороны США. Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал журналистам на брифинге 4 мая, сообщает сайт американского оборонного ведомства.

CNN уточняет, что две БТГ эквивалентны 2 тыс. человек. 

Собеседник журналистов отметил, что точной картины у Пентагона нет, но в ведомстве предполагают, что речь идет о "смеси" военных сил. В частности, они считают, что среди оставшихся в Мариуполе российских войск есть кадыровцы. 

"Я бы поостерегся говорить об этом как о двух БТГ в Мариуполе, но подавляющее большинство сил, которые были в Мариуполе и вокруг него, ушли", – сказал чиновник. 

29 апреля представитель Пентагона говорил, что часть российских военных покинула город и начала движение на северо-запад. CNN отмечает, что это 10 БТГ. По словам чиновника американского оборонного ведомства, сейчас они "пытаются продвинуться на север" и "застряли" в районе Великой Новосилки Донецкой области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных.

Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Мариуполь, Азовсталь, батальоны, войска, российские оккупанты
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