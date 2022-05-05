В двух городах Украины открыли центры для переселенцев из Мариуполя

4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора прибыли в Запорожье почти 350 человек Фото: EPA

"Это хаб помощи мариупольцам, покинувшим свой дом из-за военных действий. Здесь можно получить не только целый ряд услуг, а найти ощущение дома. Это своеобразная мариупольская диаспора, где можно найти друзей, поддержку и понимание", – отметили в сообщении.

В мэрии добавили, что в ближайшее время такие центры откроются в других городах Украины.

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