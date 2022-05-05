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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В двух городах Украины открыли центры для переселенцев из Мариуполя

4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора прибыли в Запорожье почти 350 человек
4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора прибыли в Запорожье почти 350 человек
Фото: EPA

В Запорожье и Днепре открыли центры предоставления помощи для жителей Мариуполя Донецкой области.Об этом написала пресс-служба мэрии Мариуполя в Telegram.

"Это хаб помощи мариупольцам, покинувшим свой дом из-за военных действий. Здесь можно получить не только целый ряд услуг, а найти ощущение дома. Это своеобразная мариупольская диаспора, где можно найти друзей, поддержку и понимание", – отметили в сообщении.

В мэрии добавили, что в ближайшее время такие центры откроются в других городах Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – Верещук называла цифру 500.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора в Запорожье прибыли 344 человека.

Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован, отмечали в "Азове". 

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", сообщили защитники Мариуполя. 

4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что солдаты продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

Теги: Украина, Запорожье, Мариуполь, Днепр, помощь, эвакуация, война России против Украины
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