Зеленский назвал "очень важный" разговор со Штайнмайером "хорошим и конструктивным", заявив, что ожидает от ФРГ усиления "мощной поддержки Украины"

"Провел хороший, конструктивный, очень важный разговор с президентом ФРГ господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", – написал глава Украинского государства.
Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з Федеральним президентом * паном Штайнмаєром. Подякував за потужну підтримку * . Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція * важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022
Штайнмайер в беседе с Зеленским выразил "свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров", подчеркивается на сайте президента ФРГ.
"Германия с самого начала поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении в ее оборонной борьбе и едина в солидарности с Украиной, – говорится в сообщении. – Оба президента охарактеризовали разговор как очень важный и очень хороший. Раздражение из прошлого устранено. Оба президента договорились поддерживать тесный контакт".
Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак по итогам разговора Зеленского со Штайнмайером отметил в Telegram, что Германия "остается мощным союзником Украины".
"Надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – написал руководитель ОПУ.
Немецкие СМИ также сообщали, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.
12 апреля Bild писал, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.
2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".