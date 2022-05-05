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Зеленский назвал "очень важный" разговор со Штайнмайером "хорошим и конструктивным", заявив, что ожидает от ФРГ усиления "мощной поддержки Украины"

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Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ, отметил по итогам разговора со Штайнмайером Зеленский (на фото)
Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ, отметил по итогам разговора со Штайнмайером Зеленский (на фото)
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что 5 мая провел разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Провел хороший, конструктивный, очень важный разговор с президентом ФРГ господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", – написал глава Украинского государства.

Штайнмайер в беседе с Зеленским выразил "свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров", подчеркивается на сайте президента ФРГ.

"Германия с самого начала поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении в ее оборонной борьбе и едина в солидарности с Украиной, – говорится в сообщении. – Оба президента охарактеризовали разговор как очень важный и очень хороший. Раздражение из прошлого устранено. Оба президента договорились поддерживать тесный контакт".

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак по итогам разговора Зеленского со Штайнмайером отметил в Telegram, что Германия "остается мощным союзником Украины".

"Надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – написал руководитель ОПУ.

Немецкие СМИ также сообщали, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Контекст:

12 апреля Bild писал, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".

Теги: Россия, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Мариуполь, ФРГ, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, президент, борьба, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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