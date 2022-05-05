Зеленский назвал "очень важный" разговор со Штайнмайером "хорошим и конструктивным", заявив, что ожидает от ФРГ усиления "мощной поддержки Украины"

Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ, отметил по итогам разговора со Штайнмайером Зеленский (на фото) Фото: President Of Ukraine / Flickr

"Провел хороший, конструктивный, очень важный разговор с президентом ФРГ господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", – написал глава Украинского государства.

Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з Федеральним президентом * паном Штайнмаєром. Подякував за потужну підтримку * . Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція * важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Штайнмайер в беседе с Зеленским выразил "свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров", подчеркивается на сайте президента ФРГ.

"Германия с самого начала поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении в ее оборонной борьбе и едина в солидарности с Украиной, – говорится в сообщении. – Оба президента охарактеризовали разговор как очень важный и очень хороший. Раздражение из прошлого устранено. Оба президента договорились поддерживать тесный контакт".

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак по итогам разговора Зеленского со Штайнмайером отметил в Telegram, что Германия "остается мощным союзником Украины".

"Надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – написал руководитель ОПУ.

Немецкие СМИ также сообщали, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.