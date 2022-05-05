ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Бундестага Бас хочет посетить Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бас (на фото) пригласил в Украину Стефанчук
Бас (на фото) пригласил в Украину Стефанчук
Фото: EPA

Президент немецкого парламента – Бундестага –Бербель Бас планирует посетить Киев с рабочим визитом. Об этом в комментарии dpa 5 мая сообщила ее пресс-секретарь.

Она отметила, что Бас намерена поехать в Украину по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, чтобы провести переговоры и совместно почтить память жертв Второй мировой войны.

3 мая Киев посетил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца". 

Бас, которая, как и Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Издание отмечает, что посетить Киев планирует также глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, отмечают в Украине 8 мая.

Контекст:

В ФРГ все чаще звучат требования, чтобы в Киев поехал канцлер Германии Шольц.

13 апреля он заявлял, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Шольц добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит Зеленскому.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил в интервью "Европейской правде", что Зеленский пригласил Шольца посетить Киев. По мнению Мельника, визит главы правительства Германии будет иметь смысл если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке" Украины.

2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер. 12 апреля издание Bild сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".

Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung осудил Шольца за сложившуюся ситуацию. Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу", но он уверен, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его "подталкивают" к поездке в Киев – "он уже должен быть там".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран.

Теги: Верховная Рада, Киев, Германия, Украина, ФРГ, переговоры, МИД Германии, коалиция, Бундестаг, парламент, День памяти и примирения, визит, СДПГ, Руслан Стефанчук, спикер, Анналена Бербок, Бербель Бас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное чтобы ел и был в бронике
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике
  "Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео
  "Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео
  Dzidzio – россиянам: Мы потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация
  Dzidzio – россиянам: Мы – потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (936238)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133269)
3
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (54794)
4
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (52711)
5
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (49144)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (45783)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (31793)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (23802)
 
 
 
 