Президент Бундестага Бас хочет посетить Украину

Она отметила, что Бас намерена поехать в Украину по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, чтобы провести переговоры и совместно почтить память жертв Второй мировой войны.
3 мая Киев посетил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца".
Бас, которая, как и Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Издание отмечает, что посетить Киев планирует также глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, отмечают в Украине 8 мая.
В ФРГ все чаще звучат требования, чтобы в Киев поехал канцлер Германии Шольц.
13 апреля он заявлял, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Шольц добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит Зеленскому.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил в интервью "Европейской правде", что Зеленский пригласил Шольца посетить Киев. По мнению Мельника, визит главы правительства Германии будет иметь смысл если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке" Украины.
2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер. 12 апреля издание Bild сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.
Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".
Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung осудил Шольца за сложившуюся ситуацию. Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу", но он уверен, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его "подталкивают" к поездке в Киев – "он уже должен быть там".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран.