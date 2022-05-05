Президент Бундестага Бас хочет посетить Украину

Она отметила, что Бас намерена поехать в Украину по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, чтобы провести переговоры и совместно почтить память жертв Второй мировой войны.

3 мая Киев посетил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца".

Бас, которая, как и Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Издание отмечает, что посетить Киев планирует также глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, отмечают в Украине 8 мая.