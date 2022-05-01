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Лидер немецкой оппозиции Мерц 2 мая посетит Украину – СМИ

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Мерц 2 мая прибудет в Киев, отметили немецкие СМИ
Мерц 2 мая прибудет в Киев, отметили немецкие СМИ
Фото: EPA

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС, в оппозиции к правительству ФРГ) Фридрих Мерц 2 мая посетит Украину.

Об этом 30 апреля сообщили Bild и Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По информации Bild, 66-летний Мерц в понедельник прибудет в Киев. Отмечается, что таким образом, он будет одним из первых политиков из ФРГ, посетивших Украину.

Как пишет немецкое издание, в середине апреля Украину посетили главы комитетов Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия, входит в правительственную коалицию), иностранным делам Майкл Рот (Социал-демократическая партия Германии, коалиция) и по делам ЕС Антон Хофрейтер ("Партия зеленых", коалиция).

В то же время в ФРГ все чаще звучат требования, чтобы в Киев тоже поехал канцлер Германии Олаф Шольц. Однако пока планов в этом направлении нет, подчеркивает Bild.

Контекст:

Шольц заявил 13 апреля, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил в интервью "Европейской правде", что Зеленский пригласил Шольца посетить Киев. По мнению Мельника, визит главы правительства Германии будет иметь смысл если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке" Украины.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. За соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов парламента Германии. В то же время Мерц обвинил Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения вопроса поставок оружия Украине.

Теги: Киев, Германия, Украина, оппозиция, депутаты, правительство, ФРГ, ХДС, Бундестаг, парламент, визит, Фридрих Мерц, Олаф Шольц
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