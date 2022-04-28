Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

За соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов парламента Германии, 100 – против, семь депутатов воздержались, заявил вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий.
Как отмечает немецкое издание, решение парламента позволяет федеральному правительству ФРГ "поставлять эффективные, в том числе тяжелые вооружения и сложные системы через Германию" в Украину. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.
Руководитель фракции "Партия зеленых" (входит в правительственную коалицию) Бритта Хассельманн назвала новые поставки оружия в Украину уравновешивающим действием – "с одной стороны не стать участником войны, а с другой – не отдать Украину агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину без защиты".
В то же время лидер Христианско-демократического союза (ХДС, в оппозиции к правительству ФРГ) Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения вопроса поставок оружия Украине.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
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Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
21 апреля Bild сообщил, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Немецкие СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставки тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.