Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

За соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов парламента Германии, 100 – против, семь депутатов воздержались, заявил вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий.

Как отмечает немецкое издание, решение парламента позволяет федеральному правительству ФРГ "поставлять эффективные, в том числе тяжелые вооружения и сложные системы через Германию" в Украину. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Руководитель фракции "Партия зеленых" (входит в правительственную коалицию) Бритта Хассельманн назвала новые поставки оружия в Украину уравновешивающим действием – "с одной стороны не стать участником войны, а с другой – не отдать Украину агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину без защиты".

В то же время лидер Христианско-демократического союза (ХДС, в оппозиции к правительству ФРГ) Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения вопроса поставок оружия Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

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