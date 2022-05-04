Немецкий оппозиционный лидер Мерц посетил Украину и встретился с Зеленским

Мерц поблагодарил Зеленского "за теплый прием и исключительно хорошую по атмосфере и содержанию беседу".
"Германия – на стороне Украине и ее храброго населения", – подчеркнул политик.
Vielen Dank, lieber @ZelenskyyUa, für den herzlichen Empfang und das atmosphärisch und inhaltlich außergewöhnlich gute Gespräch. #Deutschland steht an der Seite der #Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung. (FM) pic.twitter.com/GUpBVI3wig— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022
По данным газеты Bild, беседа продолжалась около часа.
Издание отмечает, что встреча с Зеленским не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину и до последнего момента было неизвестно, состоится ли она.
Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца".
Шольц отказался ехать в Киев, потому что в апреле не состоялся визит в Украину федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.
Зеленский заявил, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.
Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковал Шольца за сложившуюся ситуацию. Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу", но он уверен, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его "подталкивают" к поездке в Киев – "он уже должен быть там".