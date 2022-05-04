Немецкий оппозиционный лидер Мерц посетил Украину и встретился с Зеленским

По данным СМИ, беседа Зеленского и Мерца продолжалась около часа Фото: Friedrich Merz / Twitter

Мерц поблагодарил Зеленского "за теплый прием и исключительно хорошую по атмосфере и содержанию беседу".

"Германия – на стороне Украине и ее храброго населения", – подчеркнул политик.

Vielen Dank, lieber @ZelenskyyUa, für den herzlichen Empfang und das atmosphärisch und inhaltlich außergewöhnlich gute Gespräch. #Deutschland steht an der Seite der #Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung. (FM) pic.twitter.com/GUpBVI3wig — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022

По данным газеты Bild, беседа продолжалась около часа.

Издание отмечает, что встреча с Зеленским не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину и до последнего момента было неизвестно, состоится ли она.

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца".