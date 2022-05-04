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ПОЛИТИКА

Немецкий оппозиционный лидер Мерц посетил Украину и встретился с Зеленским

По данным СМИ, беседа Зеленского и Мерца продолжалась около часа
По данным СМИ, беседа Зеленского и Мерца продолжалась около часа
Фото: Friedrich Merz / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрихом Мерцем. Об этом Мерц написал в Twitter.

Мерц поблагодарил Зеленского "за теплый прием и исключительно хорошую по атмосфере и содержанию беседу".

"Германия – на стороне Украине и ее храброго населения", – подчеркнул политик. 

По данным газеты Bild, беседа продолжалась около часа.

Издание отмечает, что встреча с Зеленским не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину и до последнего момента было неизвестно, состоится ли она. 

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Олафа Шольца". 

Контекст:

Шольц отказался ехать в Киев, потому что в апреле не состоялся визит в Украину федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.

Зеленский заявил, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.

Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковал Шольца за сложившуюся ситуацию. Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу", но он уверен, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его "подталкивают" к поездке в Киев – "он уже должен быть там".

Теги: Германия, ХДС, Владимир Зеленский, визит, Фридрих Мерц, Олаф Шольц
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