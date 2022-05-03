Шольц отказывается ехать в Украину, пока не приедет Штайнмайер

Шольц заявил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, что ее президент не может приехать Фото: EPA

На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер ответил, что до сих пор считает "довольно примечательным событием" то, что Штайнмайеру отказали в визите в Киев. По словам канцлера, "это мешает делу".

Как говорит Шольц, нельзя сказать такой стране, как Германия, "которая предоставляет столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая необходима, когда речь идет о гарантиях безопасности, важных для Украины в будущем", что ее президент не может приехать.

Он не стал возражать, когда журналист заметила, что сначала должен приехать президент, а потом и сам Шольц "двинется в сторону Киева".