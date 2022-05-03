Шольц отказывается ехать в Украину, пока не приедет Штайнмайер

На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер ответил, что до сих пор считает "довольно примечательным событием" то, что Штайнмайеру отказали в визите в Киев. По словам канцлера, "это мешает делу".
Как говорит Шольц, нельзя сказать такой стране, как Германия, "которая предоставляет столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая необходима, когда речь идет о гарантиях безопасности, важных для Украины в будущем", что ее президент не может приехать.
Он не стал возражать, когда журналист заметила, что сначала должен приехать президент, а потом и сам Шольц "двинется в сторону Киева".
12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.
Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.
Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".
Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.