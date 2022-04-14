Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран

"В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы рабочих процессов попадают в СМИ или когда в СМИ появляется непроверенная информация, возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон", – начал Кулеба.

По его словам, именно такая ситуация сейчас у Украины и Германии.

"Мне жаль, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник спровоцировало ту непростую ситуации, которую мы сейчас имеем. В связи с этим хочу сказать только две вещи. Первое: Украина с большим уважением относится к Германии, мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера. И для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента. Второе: мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений", – заявил глава МИД.

Кулеба добавил: он убежден, что эта ситуация "будет урегулирована дипломатическими каналами и никакого вреда для украино-немецких отношений не будет".

"Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимном уважении и – скажу откровенно – строительстве новой немецкой политики в отношении Украины при нынешних обстоятельствах. И такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства", – подчеркнул министр.