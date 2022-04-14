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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран

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Кулеба: Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимном уважении
Кулеба: Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимном уважении
Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 февраля на брифинге в Киеве прокомментировал ситуацию с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Трансляция велась на Facebook-странице МИД.

"В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы рабочих процессов попадают в СМИ или когда в СМИ появляется непроверенная информация, возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон", – начал Кулеба.

По его словам, именно такая ситуация сейчас у Украины и Германии.

"Мне жаль, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник спровоцировало ту непростую ситуации, которую мы сейчас имеем. В связи с этим хочу сказать только две вещи. Первое: Украина с большим уважением относится к Германии, мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера. И для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента. Второе: мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений", – заявил глава МИД.

Кулеба добавил: он убежден, что эта ситуация "будет урегулирована дипломатическими каналами и никакого вреда для украино-немецких отношений не будет".

"Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимном уважении и – скажу откровенно – строительстве новой немецкой политики в отношении Украины при нынешних обстоятельствах. И такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства", – подчеркнул министр.

Контекст:

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.

Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Германия, МИД, МИД Украины, Франк-Вальтер Штайнмайер, Дмитрий Кулеба
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