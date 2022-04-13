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ПОЛИТИКА

Зеленский: Мы не получали обращения президента Германии относительно визита в Украину

Зеленский: Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством
Зеленский: Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Офис президента Украины не получал обращения от Офиса президента Германии относительно визита немецкого лидера Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Об этом он сказал на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве, видео которого опубликовал ОП.

"Относительно Германии: я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии относительно визита в Украину".

Он также добавил, что "Украина – страна вольная, свободная и готова быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".

По словам Зеленского, в условиях войны и ежедневной гибели людей Украина вправе позволить себе "быть среди тех, кто нас реально поддерживает".

"Завтра будет 50 дней войны, 50 дней стойкости Украины, силы и объединения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает. Среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством", – сказал президент.

Контекст:

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.

Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод. 

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, война России против Украины, российский газ, Офис президента Украины
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