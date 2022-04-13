Зеленский: Мы не получали обращения президента Германии относительно визита в Украину

Зеленский: Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством Фото: president.gov.ua

"Относительно Германии: я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии относительно визита в Украину".

Он также добавил, что "Украина – страна вольная, свободная и готова быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".

По словам Зеленского, в условиях войны и ежедневной гибели людей Украина вправе позволить себе "быть среди тех, кто нас реально поддерживает". "Завтра будет 50 дней войны, 50 дней стойкости Украины, силы и объединения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает. Среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством", – сказал президент.