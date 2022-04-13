Владимир Кличко: Нужен единый фронт – надеюсь, визит президента Германии в Украину состоится

Владимир Кличко: Это правда, что федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент принес извинения за это и признал свои ошибки Фото: Klitschko / Facebook

"Это правда, что федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент принес извинения за это и признал свои ошибки. Я считаю, что Украина должна продолжать сотрудничество и дальше строить мосты с Германией. Мой недавний визит в Берлин, во время которого я смог пообщаться со всеми влиятельными немецкими политиками, показал, что личные встречи всегда полезны", – подчеркнул Владимир Кличко.

Он отметил, что Германия является ключевым партнером в предоставлении финансовой, гуманитарной помощи Украине, помощи беженцам и передаче оружия.

"Сегодня очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским союзом показала единый фронт в борьбе против российского вторжения в Украину. И я надеюсь, что визит федерального президента в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели", – подчеркнул Кличко-младший.

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