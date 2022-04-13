ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Владимир Кличко: Нужен единый фронт – надеюсь, визит президента Германии в Украину состоится

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Кличко: Это правда, что федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент принес извинения за это и признал свои ошибки
Владимир Кличко: Это правда, что федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент принес извинения за это и признал свои ошибки
Фото: Klitschko / Facebook

Украинский боксер, экс-чемпион мир, брат мэра Киева Владимир Кличко выразил надежду, что визит федерального президента Германии в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели. Кличко настаивает, что Украина вместе с Германией и всем Европейским союзом должны показать единый фронт в борьбе против российской агрессии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это правда, что федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент принес извинения за это и признал свои ошибки. Я считаю, что Украина должна продолжать сотрудничество и дальше строить мосты с Германией. Мой недавний визит в Берлин, во время которого я смог пообщаться со всеми влиятельными немецкими политиками, показал, что личные встречи всегда полезны", – подчеркнул Владимир Кличко.

Он отметил, что Германия является ключевым партнером в предоставлении финансовой, гуманитарной помощи Украине, помощи беженцам и передаче оружия.

"Сегодня очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским союзом показала единый фронт в борьбе против российского вторжения в Украину. И я надеюсь, что визит федерального президента в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели", – подчеркнул Кличко-младший.

https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/posts/545171993640553

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский, который якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ.

Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщает "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.

Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.

Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.

4 апреля 2022 года, на 29-й день масштабного вторжения России в Украину, Штайнмайер признал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией. По его словам, он не верил, что президент РФ Владимир Путин "ради своего имперского безумия" будет готов к полному экономическому, политическому и моральному "краху своей страны". Штайнмайер также назвал "явной ошибкой" свою приверженность "Северному потоку – 2".

8 апреля Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за агрессию против Украины.

12 апреля политик заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине.

Теги: Владимир Кличко, Россия, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122741)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (52428)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28618)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (28046)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26917)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25507)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23733)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23236)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS