Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной колбасой" из-за его отказа ехать в Украину

Мельник: Это не детский сад Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Посол подчеркнул, что сейчас "речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину". По словам Мельника, "это не детский сад".

2 мая Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.