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ПОЛИТИКА

Посол Украины в Германии назвал Шольца "обиженной колбасой" из-за его отказа ехать в Украину

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Мельник: Это не детский сад
Мельник: Это не детский сад
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Посол подчеркнул, что сейчас "речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину". По словам Мельника, "это не детский сад".

2 мая Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Контекст:

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.

Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.

Сам Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".

Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.

Теги: Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Олаф Шольц
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