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Германия выделяет €100 млрд на лучшее оснащение вооруженных сил, но это не означает более агрессивной политики – Шольц

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Шольц: Наша страна после катастроф первой половины ХХ века стала настолько демократичной, что уже никто не боится более вооруженной Германии
Шольц: Наша страна после катастроф первой половины ХХ века стала настолько демократичной, что уже никто не боится более вооруженной Германии
Фото: EPA

Вторжение РФ в Украину заставило Германию заняться лучшим оснащением своих войск и ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, опубликованном 22 апреля, его перевела "Украинская правда".

Журналисты отметили, что в конце февраля, после масштабного вторжения РФ в Украину, Шольц объявил в парламенте о "переломном моменте", но перемен еще не произошло. Они спросили канцлера, к чему следует готовиться немцам.

"Во-первых, мы выделяем €100 млрд на лучшее оснащение бундесвера. Этим мы поощрили других в Европе пойти по тому же пути. Во-вторых, мы ускорим переход на возобновляемые источники энергии, чтобы стать менее зависимыми от импорта энергии. Третья составляющая – это сильный, суверенный, защищающий Европейский союз. В том числе к ЕС относятся государства Западных Балкан. Мы слишком долго терялись в мелочах", – заявил Шольц.

По его словам, в парламенте Германии есть большинство для принятия всех эти решений, а в отношении бундесвера – "патриотическое большинство, выходящее далеко за пределы коалиции".

На вопрос, готовы ли немцы, многие из которых в прошлом скептически относились к бундесверу, к более мощной армии, Шольц заявил, что да, потому что "лучше оснащенный бундесвер не означает более агрессивной политики Германии".

"Наша страна после катастроф первой половины ХХ века стала настолько демократичной, что уже никто не боится более вооруженной Германии", – уверен канцлер.

Контекст:

Bild отмечал, что в 2021 году весь оборонный бюджет федерального правительства составлял €47 млрд.

Сейчас Шольц утверждает, что Германия "практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих собственных запасов". В то же время он заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине.

Теги: Германия, оружие, ФРГ, вооружение, Европейский союз, Олаф Шольц
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