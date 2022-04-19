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Члена правящей партии Германии обвиняют в лоббировании "Северного потока – 2" и работе на "Газпром"

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По данным СМИ, Швезиг создала экологический фонд, целью которого было лоббирование "Северного потока 2"
По данным СМИ, Швезиг создала экологический фонд, целью которого было лоббирование "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Одна из лидеров немецкой правящей "Социал-демократической партии Германии", главный министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг вступила в сговор с российским "Газпромом" для продвижения газопровода "Северный поток – 2". Об этом стало известно благодаря утечке документов, о которой впервые 11 апреля написало издание Die Welt. 18 апреля о скандале с Швезиг сообщила и британская газета The Times.

Журналисты Die Welt получили в распоряжение почти 1000 страниц внутренних документов из государственной канцелярии Швезиг. Из них они сделали вывод, что политик создала экологический фонд, целью которого было лоббирование "Северного потока – 2".

Полученные газетой документы свидетельствуют о плане найма "опытных работников" из "Северного потока – 2" в Фонд защиты окружающей среды и климата, созданный администрацией Швезиг в прошлом году. Ее имя фигурирует в учредительных документах фонда. Миллионы евро для этой неправительственной организации, полученные в основном от "Газпрома", были направлены на достройку газопровода и защиту его от санкций США, сообщают журналисты.

Кроме того, судя по документам, Швезиг настолько тесно сотрудничала с Nord Stream 2 AG – оператором газопровода "Северный поток – 2", – что компания даже вносила предложения по изменению ее публичных выступлений. К примеру менеджер по коммуникациям Nord Stream 2 предлагал немецкому политику позиционировать фонд как "разумный ответ на жесткое поведение США".

После этого предложения Швезиг выступила с речью в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания, назвав критику "Северного потока – 2" попыткой давить на Германию, чтобы она покупала американский газ.

Швезиг также часто встречалась с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, который сейчас является главой комитета акционеров компании Nord Stream AG и членом правления "Газпрома". Они обсуждали способы избежания санкций США, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

После обнародования этой информации в правительстве Мекленбурге-Передней Померании оппозиция  в виде "Христианско-демократического союза", партии  "Зеленых" и "Свободной демократической партии Германии" создали комиссию по расследованию связи Швезиг и фонда.

Сама Швезиг сейчас называет создание фонда ошибкой и заявляет, что "[президент РФ Владимир] Путин нас всех обманул".

Контекст:

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

23 февраля президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

1 марта компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв:"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Германия, газопровод, скандал, Северный поток – 2, лоббисты
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