Члена правящей партии Германии обвиняют в лоббировании "Северного потока – 2" и работе на "Газпром"

По данным СМИ, Швезиг создала экологический фонд, целью которого было лоббирование "Северного потока – 2" Фото: EPA

Журналисты Die Welt получили в распоряжение почти 1000 страниц внутренних документов из государственной канцелярии Швезиг. Из них они сделали вывод, что политик создала экологический фонд, целью которого было лоббирование "Северного потока – 2".

Полученные газетой документы свидетельствуют о плане найма "опытных работников" из "Северного потока – 2" в Фонд защиты окружающей среды и климата, созданный администрацией Швезиг в прошлом году. Ее имя фигурирует в учредительных документах фонда. Миллионы евро для этой неправительственной организации, полученные в основном от "Газпрома", были направлены на достройку газопровода и защиту его от санкций США, сообщают журналисты.

Кроме того, судя по документам, Швезиг настолько тесно сотрудничала с Nord Stream 2 AG – оператором газопровода "Северный поток – 2", – что компания даже вносила предложения по изменению ее публичных выступлений. К примеру менеджер по коммуникациям Nord Stream 2 предлагал немецкому политику позиционировать фонд как "разумный ответ на жесткое поведение США".

После этого предложения Швезиг выступила с речью в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания, назвав критику "Северного потока – 2" попыткой давить на Германию, чтобы она покупала американский газ.

Швезиг также часто встречалась с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, который сейчас является главой комитета акционеров компании Nord Stream AG и членом правления "Газпрома". Они обсуждали способы избежания санкций США, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

После обнародования этой информации в правительстве Мекленбурге-Передней Померании оппозиция в виде "Христианско-демократического союза", партии "Зеленых" и "Свободной демократической партии Германии" создали комиссию по расследованию связи Швезиг и фонда.

Сама Швезиг сейчас называет создание фонда ошибкой и заявляет, что "[президент РФ Владимир] Путин нас всех обманул".