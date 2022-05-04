Штайнмайер готов к переговорам с Зеленским – СМИ

Штайнмайер (справа) несколько раз безуспешно пытался связаться с Зеленским по телефону, отмечает Die Zeit Фото: EPA

Штайнмайер заявил, что немцы "всем сердцем поддерживают Украину".

12 апреля издание Bild сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.

Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.

По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.