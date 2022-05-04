Штайнмайер готов к переговорам с Зеленским – СМИ

Штайнмайер заявил, что немцы "всем сердцем поддерживают Украину".
12 апреля издание Bild сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией.
Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.
По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.
Штайнмайер подтверждал, что Киев отклонил его визит в середине апреля. "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предполагаемый отказ Украины принять Штайнмайера, назвав его "раздражающим".
Зеленский сказал, что Офис президента не получал обращения от офиса президента Германии относительно визита Штайнмайера в Украину.
2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому агентству dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда отношениям двух стран.