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Зеленский поговорил с президентом ФРГ Штайнмайером, пригласив его и Шольца посетить Киев – СМИ

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Зеленский и Штайнмайер говорили по телефону 45 минут
Зеленский и Штайнмайер говорили по телефону 45 минут
Фото: EPA

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 мая позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе 45-минутной беседы Штайнмайер заверил главу Украинского государства в полной поддержке со стороны ФРГ в борьбе против агрессии РФ. Об этом сообщили Bild и Der Spiegel.

12 апреля Bild писал, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

По итогам разговора двух президентов 5 мая пресс-секретарь Штайнмайера отметила, что "все разногласия в прошлом".  

В ходе телефонного разговора Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Таким образом, у главы правительства Германии теперь больше не будет аргументов, чтобы отказаться от визита в Украину, отмечает Der Spiegel. Пока неясно, намерен ли Штайнмайер по-прежнему ехать в Киев сам.

3 мая столицу Украины посетил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. В ходе визита он встретился с Зеленским.

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Шольца". 

Посетить Киев по приглашению главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, чтобы провести переговоры и совместно почтить память жертв Второй мировой войны, намерена президент немецкого парламента – Бундестага – Бербель Бас. Она, как и Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Кроме того, приехать в Киев планирует глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Контекст:

В ФРГ все чаще звучат требования, чтобы в Киев поехал канцлер Германии Шольц.

13 апреля он заявлял, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Шольц добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит Зеленскому.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил в интервью "Европейской правде", что Зеленский пригласил Шольца посетить Киев. По мнению Мельника, визит главы правительства Германии будет иметь смысл, если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке" Украины.

2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.

Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".

Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung осудил Шольца за сложившуюся ситуацию. Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу", но он уверен, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его "подталкивают" к поездке в Киев – "он уже должен быть там".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что дипломаты урегулируют ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину без вреда для отношений двух стран.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, правительство, ФРГ, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, президент, борьба, визит, Олаф Шольц
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