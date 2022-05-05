Зеленский поговорил с президентом ФРГ Штайнмайером, пригласив его и Шольца посетить Киев – СМИ

12 апреля Bild писал, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

По итогам разговора двух президентов 5 мая пресс-секретарь Штайнмайера отметила, что "все разногласия в прошлом".

В ходе телефонного разговора Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Таким образом, у главы правительства Германии теперь больше не будет аргументов, чтобы отказаться от визита в Украину, отмечает Der Spiegel. Пока неясно, намерен ли Штайнмайер по-прежнему ехать в Киев сам.

3 мая столицу Украины посетил лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. В ходе визита он встретился с Зеленским.

Украинский журналист-международник Павел Шаповал предполагает, что визит Мерца создаст "достаточно амбивалентную ситуацию": "с одной стороны, визит в Киев одного из самых влиятельных политиков страны – это мощный сигнал поддержки, с другой, встреча Зеленского с Мерцем создаст картинку "подсиживания" канцлера Германии Шольца".

Посетить Киев по приглашению главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, чтобы провести переговоры и совместно почтить память жертв Второй мировой войны, намерена президент немецкого парламента – Бундестага – Бербель Бас. Она, как и Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Кроме того, приехать в Киев планирует глава МИД ФРГ Анналена Бербок.