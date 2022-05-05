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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эвакуация из Мариуполя. Гутерриш сообщил о третьем этапе операции, Украина призывает забрать и гражданских, и военных

На территории "Азовстали" в Мариуполе уже три дня идут активные бои, украинские защитники призывают мировое сообщество эвакуировать гарнизон, защищающий город
На территории "Азовстали" в Мариуполе уже три дня идут активные бои, украинские защитники призывают мировое сообщество эвакуировать гарнизон, защищающий город
Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Украина приветствует начавшийся при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста процесс эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области, но подчеркивает: эвакуировать нужно всех – и гражданских, и военнослужащих.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 мая, сообщает "Укринформ"

"Наконец-то мы имеем первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе. Это требовало много усилий и долгих переговоров. И мы особенно благодарны нашим международным партнерам за их усилия. Первые 156 человек прибыли в Запорожье. Женщины и дети. Они находились в укрытиях больше двух месяцев. Там все еще есть люди. Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы вывезти всех оставшихся в Мариуполе и на "Азовстали" – мирных жителей и защитников", – сказал он. 

Цимбалюк подчеркнул, что РФ продолжает бомбить завод, где находятся в том числе мирные жители. 

Гуманитарная операция по эвакуации из Мариуполя и, в частности, с "Азовстали" началась 29 апреля, за этот период из Мариуполя выехали два гуманитарных конвоя, сказал 5 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает сайт организации. 

Первая колонна вывезла 101 человека с "Азовастали" и еще 59 – из соседнего района, вторая забрала из Мариуполя и окрестностей более 320 человек. Сейчас, по словам генсека ООН, идет третья стадия операции.

"Но наша политика заключается в том, чтобы не говорить о деталях любой из них до их завершения, чтобы не подрывать возможный успех", – сказал Гутерриш. По его данным, всего в ходе операции из Мариуполя забрали около 500 человек. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.

Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился. 

На "Азовстали" третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Автобусы на "Азовсталь" приехали вечером 30 апреля, первая группа гражданских была выведена с территории завода. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, ОБСЕ, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Евгений Цымбалюк, Антониу Гутерриш
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