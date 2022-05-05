Эвакуация из Мариуполя. Гутерриш сообщил о третьем этапе операции, Украина призывает забрать и гражданских, и военных

На территории "Азовстали" в Мариуполе уже три дня идут активные бои, украинские защитники призывают мировое сообщество эвакуировать гарнизон, защищающий город Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 мая, сообщает "Укринформ".

"Наконец-то мы имеем первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе. Это требовало много усилий и долгих переговоров. И мы особенно благодарны нашим международным партнерам за их усилия. Первые 156 человек прибыли в Запорожье. Женщины и дети. Они находились в укрытиях больше двух месяцев. Там все еще есть люди. Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы вывезти всех оставшихся в Мариуполе и на "Азовстали" – мирных жителей и защитников", – сказал он.

Цимбалюк подчеркнул, что РФ продолжает бомбить завод, где находятся в том числе мирные жители.

Гуманитарная операция по эвакуации из Мариуполя и, в частности, с "Азовстали" началась 29 апреля, за этот период из Мариуполя выехали два гуманитарных конвоя, сказал 5 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает сайт организации.

Первая колонна вывезла 101 человека с "Азовастали" и еще 59 – из соседнего района, вторая забрала из Мариуполя и окрестностей более 320 человек. Сейчас, по словам генсека ООН, идет третья стадия операции.

"Но наша политика заключается в том, чтобы не говорить о деталях любой из них до их завершения, чтобы не подрывать возможный успех", – сказал Гутерриш. По его данным, всего в ходе операции из Мариуполя забрали около 500 человек.

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