"Киевские власти должны отдать боевикам приказ сложить оружие". Путин обещал Беннету разрешить эвакуацию с "Азовстали", но только гражданских

Как сообщается на сайте правительства Израиля, Беннет представил Путину гуманитарную просьбу рассмотреть различные варианты эвакуации с "Азовстали" в Мариуполь. Отмечается, что этот запрос поступил "в результате вчерашнего разговора премьер-министра Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, в том числе раненых гражданских лиц, через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе Кремля отметили, что в разговоре политиков "особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей", а также повторили пропагандистское утверждение, что людей на заводе удерживали "боевики националистических формирований".

"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", – заявили в Кремле.

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