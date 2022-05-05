"Киевские власти должны отдать боевикам приказ сложить оружие". Путин обещал Беннету разрешить эвакуацию с "Азовстали", но только гражданских

Как сообщается на сайте правительства Израиля, Беннет представил Путину гуманитарную просьбу рассмотреть различные варианты эвакуации с "Азовстали" в Мариуполь. Отмечается, что этот запрос поступил "в результате вчерашнего разговора премьер-министра Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским".
"Президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, в том числе раненых гражданских лиц, через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста", – говорится в сообщении.
В пресс-релизе Кремля отметили, что в разговоре политиков "особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей", а также повторили пропагандистское утверждение, что людей на заводе удерживали "боевики националистических формирований".
"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", – заявили в Кремле.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.
Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
30 апреля начался процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но вопреки гуманитарному праву никто из раненых военных не был эвакуирован.
2 мая российские оккупанты снова начали постоянные бомбардировки "Азовстали", и, как позднее стало известно, в тот же день прорвались на территорию завода. Сейчас там третий день продолжаются активные бои, украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.