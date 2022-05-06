Родственникам защитников Мариуполя не разрешили провести митинг в Киеве в их поддержку – СМИ

Отмечается, что родные бойцов Мариуполя 4 мая анонсировали проведение митинга, который должен был пройти 5 мая в 12.00.
По данным "Украинской правды", организаторы акции обращались к правоохранителям, чтобы получить разрешение на проведение акции, однако им отказали. Поэтому утром 5 мая проведение митинга было отменено, о чем активисты сообщили в Instagram.
Одна из организаторов мероприятия рассказала изданию, что на митинг все-таки пришли люди – по ее словам, те, кто не видел информацию об его отмене.
Часть участников мероприятия задержали правоохранители. Об этом написала в Facebook активистка Виктория Чаленко.
"Правозащитники" не разрешили провести мирную акцию в поддержку бойцов Мариуполя на Майдане Незалежности и в Запорожье. Они начали разгонять акцию, паковать невинных отчаянных женщин в автозаки, фотографировать документы. Разве такое происходит в свободной стране? Родные только хотели призвать мир к спасению воинов, находящихся сейчас на "Азовстали", – отметила она.
В полиции Киева "Украинской правде" напомнили, что согласно законодательству о военном положении массовые собрания в стране запрещены.
По словам правоохранителей, акция не была санкционирована, а на месте происшествия работала полиция диалога и разъясняла гражданам действующее законодательство. Отдельных лиц военные комиссары, также присутствовавшие там, "пригласили для опроса".
Кроме того, родные защитников Мариуполя сообщают, что в соцсетях, в том числе в Instagram, блокируются страницы в поддержку военнослужащих. В частности, начали исчезать посты с упоминаниями о Мариуполе и полке "Азов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
На период эвакуации с 30 апреля объявляли о прекращении огня в районе завода, но уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.