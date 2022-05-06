Родственникам защитников Мариуполя не разрешили провести митинг в Киеве в их поддержку – СМИ

Отмечается, что родные бойцов Мариуполя 4 мая анонсировали проведение митинга, который должен был пройти 5 мая в 12.00.

По данным "Украинской правды", организаторы акции обращались к правоохранителям, чтобы получить разрешение на проведение акции, однако им отказали. Поэтому утром 5 мая проведение митинга было отменено, о чем активисты сообщили в Instagram.

Одна из организаторов мероприятия рассказала изданию, что на митинг все-таки пришли люди – по ее словам, те, кто не видел информацию об его отмене.

Часть участников мероприятия задержали правоохранители. Об этом написала в Facebook активистка Виктория Чаленко.

"Правозащитники" не разрешили провести мирную акцию в поддержку бойцов Мариуполя на Майдане Незалежности и в Запорожье. Они начали разгонять акцию, паковать невинных отчаянных женщин в автозаки, фотографировать документы. Разве такое происходит в свободной стране? Родные только хотели призвать мир к спасению воинов, находящихся сейчас на "Азовстали", – отметила она.

В полиции Киева "Украинской правде" напомнили, что согласно законодательству о военном положении массовые собрания в стране запрещены.

По словам правоохранителей, акция не была санкционирована, а на месте происшествия работала полиция диалога и разъясняла гражданам действующее законодательство. Отдельных лиц военные комиссары, также присутствовавшие там, "пригласили для опроса".

Кроме того, родные защитников Мариуполя сообщают, что в соцсетях, в том числе в Instagram, блокируются страницы в поддержку военнослужащих. В частности, начали исчезать посты с упоминаниями о Мариуполе и полке "Азов".

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