Из Мариуполя и "Азовстали" вывезли еще 500 мирных граждан, эвакуация продолжается

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных", – написал Ермак.
Он также выразил благодарность ООН за содействие в эвакуации.
"В эти минуты проходит следующий этап спасения наших людей из "Азовстали". О результатах информация будет позже", – добавил глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
На период эвакуации с 30 апреля объявляли о прекращении огня в районе завода, но уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.