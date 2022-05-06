Из Мариуполя и "Азовстали" вывезли еще 500 мирных граждан, эвакуация продолжается

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных", – написал Ермак.

Он также выразил благодарность ООН за содействие в эвакуации.

"В эти минуты проходит следующий этап спасения наших людей из "Азовстали". О результатах информация будет позже", – добавил глава ОП.

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