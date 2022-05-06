ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Мариуполя и "Азовстали" вывезли еще 500 мирных граждан, эвакуация продолжается

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Ермака, сейчас проходит очередной этап спасения людей из "Азовстали"
По словам Ермака, сейчас проходит очередной этап спасения людей из "Азовстали"
Фото: ЕРА

Из Мариуполя Донецкой области и завода "Азовсталь" вывезли еще около 500 мирных граждан. Об этом 6 мая в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных", – написал Ермак.

Он также выразил благодарность ООН за содействие в эвакуации.

"В эти минуты проходит следующий этап спасения наших людей из "Азовстали". О результатах информация будет позже", – добавил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

На период эвакуации с 30 апреля объявляли о прекращении огня в районе завода, но уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

Теги: Россия, Украина, военные, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (102152)
2
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (64150)
3
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (56082)
4
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (53459)
5
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (37351)
6
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (25837)
7
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (25382)
8
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (25199)
 
 
 
 