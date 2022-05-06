Оккупанты при поддержке авиации возобновили штурм "Азовстали" – Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что захватчики не прекращают наступление в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между ними и оккупированным Крымом.

В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах зафиксировано незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На Слобожанском направлении россияне продолжают обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Армия РФ увеличивает систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. А также перегруппирует и восстанавливает боеспособность своих подразделений.

Отмечается, что на базе Купянской городской больницы в Харьковской области в оборудованном оккупантами госпитале, по данным Генштаба, находится до 300 раненых.

Для уточнения позиций и направлений дальнейшего продвижения ВСУ россияне осуществляют воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях они продолжают вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливают позиции украинской амрии.

Кроме того, на Попаснянском направлении они пытаются установить полный контроль над Попасной, а также возобновляют наступление на Лиман и Северск.

На севере Херсонской и Николаевской областей армия РФ обстреливает населенные пункты, которые вынуждена была покинуть.

В районах Александровки, Сергеевки, Владимировки оккупанты ведут воздушную разведку.

Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей РФ: четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили одиннадцать атак россиян, уничтожили восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники.

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