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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты при поддержке авиации возобновили штурм "Азовстали" – Генштаб ВСУ

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За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей РФ
За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Мариуполе Донецкой области российская армия продолжает блокировать подразделения Сил обороны на "Азовстали". При поддержке авиации оккупанты возобновили штурм завода. Об этом 6 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что захватчики не прекращают наступление в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между ними и оккупированным Крымом.

В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах зафиксировано незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На Слобожанском направлении россияне продолжают обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Армия РФ увеличивает систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. А также перегруппирует и восстанавливает боеспособность своих подразделений.

Отмечается, что на базе Купянской городской больницы в Харьковской области в оборудованном оккупантами госпитале, по данным Генштаба, находится до 300 раненых.

Для уточнения позиций и направлений дальнейшего продвижения ВСУ россияне осуществляют воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях они продолжают вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливают позиции украинской амрии.

Кроме того, на Попаснянском направлении они пытаются установить полный контроль над Попасной, а также возобновляют наступление на Лиман и Северск.

На севере Херсонской и Николаевской областей армия РФ обстреливает населенные пункты, которые вынуждена была покинуть.

В районах Александровки, Сергеевки, Владимировки оккупанты ведут воздушную разведку.

Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей РФ:  четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили одиннадцать атак россиян, уничтожили восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310376874608731

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – семьдесят вторые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Луганская область, армия, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Мариуполь, штурм, разведка, Азовсталь, Попасная, армия РФ, артиллерия, самолеты, ВСУ, наступление, война России против Украины, Украинск, войска
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