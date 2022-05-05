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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ провоцирует напряженность в Приднестровье и Беларуси, не прекращает обстрелы практически по всей линии столкновения – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают попытки наступления
Россияне продолжают попытки наступления
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Российская армия пытается проводить перегруппировку и принимать меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также улучшению тактического положения своих войск, одновременно провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь, сообщают в Генштабе.

"Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии столкновения", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, россияне пытались захватить Попасную Луганской области, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления на Лиман и Северодонецк, но успеха не имели.

На южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

"На слобожанском направлении противник пытался восстановить потерянные позиции в районе Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов... Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успеха не имеет", – сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что россияне наращивают систему медицинского обеспечения своих войск, используя сеть гражданских больниц на временно занятых территориях Харьковской области. Так, на базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310027201310365

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Рубежное, Попасная, Купянск, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Старый Салтов
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