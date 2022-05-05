РФ провоцирует напряженность в Приднестровье и Беларуси, не прекращает обстрелы практически по всей линии столкновения – Генштаб ВСУ

Российская армия пытается проводить перегруппировку и принимать меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также улучшению тактического положения своих войск, одновременно провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь, сообщают в Генштабе.

"Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии столкновения", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, россияне пытались захватить Попасную Луганской области, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления на Лиман и Северодонецк, но успеха не имели.

На южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

"На слобожанском направлении противник пытался восстановить потерянные позиции в районе Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов... Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успеха не имеет", – сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что россияне наращивают систему медицинского обеспечения своих войск, используя сеть гражданских больниц на временно занятых территориях Харьковской области. Так, на базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)