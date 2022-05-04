РФ пытается нарастить темпы наступления на Донбассе и развернуть – на запорожском и криворожском направлениях – Генштаб ВСУ

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на запорожском и криворожском направлениях. В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", – сказано в сообщении.

РФ активизировала нанесение ракетных ударов, их цель – разрушение транспортной инфраструктуры Украины, отмечают в Генштабе.

На слобожанском направлении оккупанты продолжают наносить авиаудары и вести артобстрел Харькова и в рамках усиления группировки перебрасывают личный состав из Белгородской области РФ. Кроме того, РФ сосредоточила на территории Белгородской области в непосредственной близости к границе с Украиной 40 ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8.

"На изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька. На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов", – говорится в сводке.

По информации Генштаба, на лиманском направлении россияне в течение дня безуспешно пытались закрепиться в населенном пункте Александровка.

"На северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели. На попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха не имеет. В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты продолжают блокировать украинских военнослужащих на "Азовстали" в Мариуполе, пытаются захватить территорию завода, но не добились успеха в этом, заявляют в Генштабе.

"На новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил. В целях усиления группировки войск противник осуществляет перебрасывание техники и личного состава железнодорожным транспортом. На южнобужском и таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)