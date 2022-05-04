РФ пытается нарастить темпы наступления на Донбассе и развернуть – на запорожском и криворожском направлениях – Генштаб ВСУ

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на запорожском и криворожском направлениях. В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", – сказано в сообщении.
РФ активизировала нанесение ракетных ударов, их цель – разрушение транспортной инфраструктуры Украины, отмечают в Генштабе.
На слобожанском направлении оккупанты продолжают наносить авиаудары и вести артобстрел Харькова и в рамках усиления группировки перебрасывают личный состав из Белгородской области РФ. Кроме того, РФ сосредоточила на территории Белгородской области в непосредственной близости к границе с Украиной 40 ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8.
"На изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька. На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов", – говорится в сводке.
По информации Генштаба, на лиманском направлении россияне в течение дня безуспешно пытались закрепиться в населенном пункте Александровка.
"На северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели. На попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха не имеет. В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе", – сообщили в Генштабе.
Оккупанты продолжают блокировать украинских военнослужащих на "Азовстали" в Мариуполе, пытаются захватить территорию завода, но не добились успеха в этом, заявляют в Генштабе.
"На новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил. В целях усиления группировки войск противник осуществляет перебрасывание техники и личного состава железнодорожным транспортом. На южнобужском и таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин назвал это "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир. 28 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По данным Пентагона, прогресс РФ на востоке Украины "в лучшем случае" минимальный.
В полномасштабной войне начался второй этап, сказал Зеленский 4 мая. "Первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла от нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность", – сообщил он.