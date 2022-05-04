Зеленский: Мы видим, что не отступаем, а на некоторых территориях продвигаемся вперед

"И мы сейчас видим, что мы не отступаем. То есть на сегодня это уже новый этап, когда мы где-то на каких-то территориях стоим, заблокированные российскими военными и техникой. Там мы ждем соответствующей техники, чтобы она появилась с нашей стороны, и мы могли давить и продвигаться вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому – ни шагу назад", – сказал он.

Первоочередная задача Украины сейчас – вернуть территории, захваченные РФ после 24 февраля и максимально оттеснить российские войска, но глобальная цель – восстановить суверенитет страны в международно признанных границах.

"Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит дипломатия. Сегодня желательно было сделать первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла от нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность и тут – я говорю как президент воюющей страны, но тем не менее – там, где можно восстановить территориальную целостность, где можно найти компромиссы благодаря диалогу, там Украина будет это делать, показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)