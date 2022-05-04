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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы видим, что не отступаем, а на некоторых территориях продвигаемся вперед

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Зеленский: Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий максимально восстановить территориальную целостность
Зеленский: Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий – максимально восстановить территориальную целостность
Фото: president.gov.ua

Украина сейчас находится на стадии вытеснения РФ со своей территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"И мы сейчас видим, что мы не отступаем. То есть на сегодня это уже новый этап, когда мы где-то на каких-то территориях стоим, заблокированные российскими военными и техникой. Там мы ждем соответствующей техники, чтобы она появилась с нашей стороны, и мы могли давить и продвигаться вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому – ни шагу назад", – сказал он.

Первоочередная задача Украины сейчас – вернуть территории, захваченные РФ после 24 февраля и максимально оттеснить российские войска, но глобальная цель – восстановить суверенитет страны в международно признанных границах.

"Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит дипломатия. Сегодня желательно было сделать первый этап – остановить Россию и ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла от нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность и тут – я говорю как президент воюющей страны, но тем не менее – там, где можно восстановить территориальную целостность, где можно найти компромиссы благодаря диалогу, там Украина будет это делать, показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. За сутки 3 мая украинские военные отбили на Донбассе 12 атак оккупантов, сообщили в Генштабе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, суверенитет
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